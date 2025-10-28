Журналисту предъявили сводки

На процессе над редактором Ura.ru Денисом Аллаяровым, обвиняемым в даче взятки своему дяде-полицейскому Андрею Карпову, в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга зачитали обвинительное заключение. Из него следует, что журналист передал 120 тыс. руб. за оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей — как считает следствие, Андрей Карпов хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Денис Аллаяров подчеркнул, что никаких денег «за совершение незаконных действий» не передавал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из обвинительного заключения, 11 апреля 2024 года редактор Ura.ru Денис Аллаяров договорился со своим дядей Андреем Карповым, который занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки.

По версии следствия, Андрей Карпов согласился, так как хотел помочь Денису Аллаярову в продвижении по карьерной лестнице. В результате журналист получал сводки до 2 апреля 2025 года.

При этом, в материалах дела отмечается, что они содержали информацию о персональных данных граждан и тайне следствия.

За сводки полицейский получил 120 тыс. руб., следует из обвинительного заключения. Деньги переводились через банк «Агропромкредит», где у Дениса Аллаярова был открыт счет. Их получал, как лично Андрей Карпов, так и его жена.

После зачитанного обвинения у журналиста спросили, признает ли он свою вину.

«Я повторюсь, что вину не признаю. Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал»,— подчеркнул Денис Аллаяров, которому предъявлены обвинения по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Ранее он настаивал, что передавал через родственника деньги для бабушки.

На следующем судебном процессе, который пройдет 1 ноября, будет либо допрос Андрея Карпова, либо приглашенных свидетелей — криминального журналиста Ura.ru Анны Салымской и главного редактора Ura.ru Дианы Козловой. По словам адвокатов, свидетели будут выступать со стороны обвинения.

Андрей Карпов обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Из органов он уволен. Сейчас находится под домашним арестом. На предварительном судебном заседании ему продлили меру пресечения до 13 февраля 2026 года.

Денис Аллаяров по решению суда будет находиться в СИЗО до 13 апреля 2026 года.

Артем Путилов