Редакция Ura.ru возобновила работу после остановки выхода новостей на три дня

Редакция уральского информационного агентства Ura.ru возобновила работу спустя 72 часа с момента остановки выхода публикаций, рассказал «Ъ-Урал» новый директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (юрлицо Ura.ru), глава холдинга «Ридовка» Андрей Ткаченко. По его словам, в результате переговоров с журналистами информагентство решили покинуть всего несколько человек. «Большая часть коллектива работает, все региональные редакции и их редакторы остались на местах. Тех, кто покинул компанию после всех событий, можно сосчитать по пальцам одной руки. Многие ребята в четверг-пятницу были немного шокированы происходящим, им нужно было осмыслить ситуацию, мы не стали критически относиться к их отсутствию на рабочем месте»,— добавил господин Ткаченко.

Андрей Ткаченко отметил, что в ближайшее время в информагентстве приступят к обсуждению кандидатур на должность главного реактора. «Сейчас назначена Анастасия Гусарова, она работает в статусе и.о., у нее тоже есть свои мысли, доводы по этому поводу»,— сказал он.

Господин Ткаченко подчеркнул, что в редакции планируют переверстать формат подачи одного из «ключевых эксклюзивных продуктов информагентства — еженедельных слухов». «Есть инициатива вернуться к одной большой ленте, а не так, как сейчас, когда все разбито по регионам. Чтобы прочитать "слухи", нужно нажимать вкладку "Курганская область", там ее находить и потом читать только про Курган. Возможно, будем возвращать федеральный блок по "слухам"»,— пояснил директор медиакомпании.

По словам Андрея Ткаченко, значительные изменения коснутся позиционирования Ura.ru. «У нас нет бизнес-интересов с регионами, какие были у прежних владельцев информагентства, и в целом мы считаем, и я всем говорю, что возможность публиковаться на Ura.ru — это эксклюзивная привилегия»,— сказал он.

Господин Ткаченко добавил, что в Ura.ru увеличат цены на размещение материалов и утвердят два прайса: один для органов местного самоуправления, региональных и федеральных органов исполнительной власти, второй — для бизнеса. «Ценообразование будет приведено к единообразию, потому что в последнее время тут происходила странная история: продавали кто за сколько хочет и кому хотят. Так больше не будет»,— подчеркнул он.

Директор медиакомпании отметил, что ключевыми задачами после возобновления работы Ura.ru являются погашение накопившихся долгов по налогам и подготовка к выплате сотрудникам зарплат за декабрь. «Сейчас в приоритете больше организационные вещи: переподписание договоров, пересмотр условий, обязательств и всего остального. В целом, компания работает в нормальном режиме, я даже думал, что будет посложнее, но все выстроилось»,— сказал Андрей Ткаченко.

«Сибирско-Уральская медиакомпания», владеющая уральским агентством Ura.ru, вошла в состав холдинга «Ридовка» в конце ноября. Согласно сервису kartoteka.ru, владельцами доли юридического лица в 75% стала компания «Реадовка67», 25% за собой сохранил на тот момент глава редколлегии Михаил Вьюгин. В четверг, 11 декабря, стало известно об увольнении господина Вьюгина, главного редактора Ura.ru Дианы Козловой, заместителя главного редактора Антона Ольшанникова и руководителя региональных редакций Игоря Сергеева. По словам Андрея Ткаченко, с 2016 года компания «ни разу не получала прибыль». «Почти 10 лет работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб»,— подчеркнул он.

Смена руководства Ura.ru произошла на фоне судов по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых называли конечными владельцами СМИ.

