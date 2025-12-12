Спортивное давление: треть руководителей из Екатеринбурга агитируют сотрудников заниматься спортом

Аналитики сети смарт-офисов SOK и сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit выяснили*, как занимаются спортом в офисах Екатеринбурга. Оказалось, 16% руководителей хотят, чтобы подчиненные разделяли их спортивные предпочтения.



Офис – место, которое не только объединяет коллективы, но и людей общих интересов. Так, 45% офисных сотрудников увлеченных занятиями спортом регулярно общаются с коллегами о тренировках, а 19% нашли внутри коллектива друзей и ходят вместе заниматься. Тема спорта в коллективе — часто повод для сплочения: свыше трети опрошенных (42%) завели на работе новых друзей благодаря совместным походам в зал.

Среди самых популярных корпоративных активностей, которые практикуют в компаниях Екатеринбурга, респонденты чаще всего называли выделенное время для спорта в рабочие часы (36%), корпоративные забеги и марафоны (25%), а также совместные фитнес-тренировки в офисе или онлайн (25%). Чаще всего офисные команды выступают в футболе (27%), хоккее (23%) и волейболе (21%).

Занятия спортом в коллективах Екатеринбурга часто поощряют руководители. По результатам опроса, 35% руководителей-спортсменов активно агитируют подчиненных заниматься, а 16% хотят, чтобы сотрудники разделяли их спортивные предпочтения.

Однако у медали есть и обратная сторона – корпоративный спорт может потребовать от сотрудников смелости и финансовых вложений. Пятая часть опрошенных (22%) признались, что стесняются появляться перед коллегами в спортивной форме. Кроме того, корпоративный спорт часто связан с дополнительными расходами: 60% участников офисных спортивных команд регулярно скидываются на общие командные нужды, причем 67% тратят на это от 5 до 10 тысяч рублей в месяц.