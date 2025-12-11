Член буддийской общины Жаргал Сушкеев выдвинулся в мэры Екатеринбурга

Один из учредителей буддийской общины Екатеринбурга Жаргал Сушкеев подал документы для участия в конкурсе на должность главы столицы Свердловской области в качестве самовыдвиженца, сообщили в департаменте информационной политики региона. В ведомстве добавили, что в ближайшее время комиссия под председательством заместителя губернатора — руководителя аппарата главы Среднего Урала Сергея Никонова приступит к рассмотрению кандидатур в два этапа.

«На первом будет организована проверка документов, а на втором – состоится очное представление претендентами на должность главы города своих докладов на тему основных направлений социально-экономического развития Екатеринбурга. Далее комиссия представит свои предложения кандидатам губернатору Денису Паслеру»,— пояснили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что глава Среднего Урала внесет свои предложения по кандидатам на должность мэра на рассмотрение депутатам гордумы Екатеринбурга до 19 января.

Жаргал Сушкеев стал седьмым кандидатов на должность на пост градоначальника столицы Среднего Урала. Ранее о желании возглавить муниципалитет также заявили:

Действующий мэр Алексей Орлов, который получил поддержку «Единой России», совета муниципальных образований и общественной палаты региона;

Руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова (выдвинута от «Новых людей»);

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских (от совета муниципальных образований);

Предприниматель, участник специальной военной операции (СВО) Владимир Кузнецов (от ЛДПР);

Депутат заксобрания Свердловской области Екатерина Есина (от «Справедливой России — Патриоты — За правду»);

Директор института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлия Лаврикова.

Свердловский обком КПРФ решил не выдвигать своего кандидата для участия в выборах градоначальника. По мнению коммунистов, нынешняя процедура не отражает истинного волеизъявления горожан, «а результат, по сути, предрешен».

Предстоящие выборы мэра впервые пройдут по новому порядку, из которого исключили возможность самовыдвижения. Представить свои программы на втором этапе конкурса смогут только кандидаты от пяти политических партий с представительством в Госдуме РФ или заксобрании Свердловской области, совета муниципальных образований и общественной палаты Среднего Урала, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

