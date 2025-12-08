КПРФ не будет выдвигать кандидата в мэры Екатеринбурга

Свердловский обком КПРФ решил не выдвигать своего кандидата для участия в выборах главы Екатеринбурга. Как заявили представители партии, соответствующее решение принято на заседании бюро 8 декабря.

«КПРФ всегда выступала за сохранение прямых выборов мэра жителями города. В 2018 году наши депутаты были единственными в областном заксобрании, кто голосовал против отмены всенародного голосования. В 2025 году мы не поддержали закон, передающий губернатору исключительное право отбора кандидатов. Считаем, что нынешний механизм не отражает истинного волеизъявления горожан, а результат, по сути, предрешен»,— говорится в сообщении коммунистов.

По их словам, у партии есть достойные кандидаты на должность главы города, но «кандидат от компартии ни при каких условиях не преодолеет единороссовский фильтр».

Напомним, полномочия действующего главы Екатеринбурга Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. Предстоящие выборы мэра впервые пройдут по новому порядку. Градоначальника будут выбирать депутаты городской думы из нескольких кандидатов, предложенных губернатором Денисом Паслером. Глава региона будет отбирать их из числа претендентов, рекомендованных специальной комиссией, принимающей заявления от партий и общественных организаций.

По данным на 8 декабря, на пост мэра Екатеринбурга претендуют:

Алексей Орлов (выдвинут от «Единой России» и совета муниципальных образований Свердловской области),

руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова (от «Новых людей»),

глава Сысерти Дмитрий Нисковских (от совета муниципальных образований Свердловской области),

предприниматель и участник специальной военной операции (СВО) Владимир Кузнецов (от ЛДПР),

депутат законодательного собрания Свердловской области Екатерина Есина (от партии «Справедливая Россия»).

Прием документов на участие в конкурсе на пост мэра завершится 10 декабря.

Это не первый случай, когда региональные отделения КПРФ выражают недовольство избирательными процедурами. Ранее удмуртские коммунисты отказались от выдвижения своего кандидата на выборы главы Ижевска, назвав текущий выборный процесс «фикцией и профанацией».

Полина Бабинцева