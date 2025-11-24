Кандидатом от «Новых людей» на пост главы Екатеринбурга стала Ирина Виноградова

Ирина Виноградова выдвинута кандидатом на пост главы Екатеринбурга от регионального отделения партии «Новые люди» — решение было принято единогласно, сообщили в пресс-службе отделения партии в Свердловской области и Екатеринбурге. Она является руководителем отделения с 2024 года.

Фото: Страница «ВКонтакте» Ирины Виноградовой Ирина Виноградова

Ирина Виноградова на данный момент стала самым молодым кандидатом среди претендентов на должность мэра. Она свыше 10 лет проработала репетитором обществознания у старшеклассников, имеет более 14 лет опыта в избирательных комиссиях, запустила несколько социально-политических проектов. Кроме того, госпожа Виноградова была назначена заместителем председателя Молодежного парламента при Госдуме и зампредседателя Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки.

Ранее свердловское региональное отделение «Единой России» выбрало кандидата на должность главы Екатеринбурга — им стал действующий мэр Алексей Орлов, полномочия которого истекают в феврале 2026 года. Он заявил о желании остаться на второй срок.

Выборы мэра в Екатеринбурге впервые пройдут по закону №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», по которому главу административных центров субъектов России выбирает городская дума из двух кандидатов, предложенных губернатором. Он выберет их из числа кандидатов, предложенных комиссией по отбору претендентов. Состав комиссии губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил 5 ноября, прием документов на участие в конкурсе от кандидатов проходит с 10 ноября до 10 декабря.

Ирина Пичурина