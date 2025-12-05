СРЗП выдвинула в мэры Екатеринбурга депутата заксобрания Екатерину Есину

Совет свердловского реготделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) утвердил претендентом на должность главы Екатеринбурга от партии депутата законодательного собрания региона Екатерину Есину, сообщили в пресс-службе объединения. Лидер свердловских справороссов, депутат Госдумы Андрей Кузнецов подчеркнул, что парламентарий является «достойным кандидатом, который может предложить новый взгляд на развитие Екатеринбурга». «Городу не хватает женской руки»,— добавил он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Кузнецов заверил, что юридическое образование и работа в органах исполнительной и судебной властей позволят Екатерине Есиной принимать «стратегически верные решения и выстраивать грамотную работу по управлению муниципалитетом». Сама госпожа Есина отметила, что в случае утверждения на пост мэра намерена сделать акцент на семьях с детьми и на развитии социальной сферы. «Нужно будет на имеющуюся в городе историю накладывать новые идеи, чтобы улучшить жизнь горожан. Сегодня в приоритете — участники специальной военной операции (СВО), материнство и детство, пенсионеры и молодежь»,— добавила она.

Екатерина Есина родилась в 1977 году в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). С 1998 года работал в АКБ ««Золото-Платина Банк»: прошла путь от консультанта до заместителя начальника кредитного отдела. В 2003 году перешла в компанию «Аргумент»: была юристом, заместителем генерального директора. В 2006 году назначена ведущим специалистом юридического отдела администрации Ленинского района Екатеринбурга. В 2007-ом устроилась в Арбитражный суд Свердловской области помощником судьи, в 2010-ом получила должность заместителя начальника отдела анализа и обобщения судебной практики, возглавляла научно-консультативный Совет помощников судей. С 2012 года работала заместителем главного врача по кадрам и юридической работе в противотуберкулезном диспансере, с 2018 года — заместителем министра здравоохранения Среднего Урала, с 2020 года — заместителем директора по юридическим и кадровым вопросам региональном госпитале ветеранов войн. В 2021 году была избрана депутатом областного заксобрания по списку СРЗП.

Полномочия действующего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. По данным на 5 декабря, на пост градоначальника вновь претендует господин Орлов (выдвинут от «Единой России» и совета муниципальных образований Свердловской области), руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова (от партии) и мэр Сысерти Дмитрий Нисковских (от совета муниципальных образований Свердловской области). Прием документов на участие в конкурсе завершится 10 декабря.

Выборы мэра Екатеринбурга впервые пройдут по новому порядку. Градоначальника выбирают депутаты думы из двух и более кандидатов, предложенных губернатором. Он выберет их из числа претендентов, рекомендованных комиссией по рассмотрению кандидатур.

Василий Алексеев