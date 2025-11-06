Старый глава по новым правилам

В Екатеринбурге началась подготовка к избранию мэра по новым правилам. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил состав комиссии по отбору претендентов на пост главы города. Принимать предложения она будет с 10 ноября по 10 декабря. Мэр Алексей Орлов, чьи полномочия истекают в феврале, уже заявил о желании остаться на второй срок. Эксперты считают, что шансы у него есть — он уже продемонстрировал желание работать в команде Дениса Паслера во время выборов губернатора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов готов избраться мэром по новой схеме

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов готов избраться мэром по новой схеме

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полномочия действующего главы Екатеринбурга Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. Выборы мэра впервые должны пройти согласно закону №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который предусматривает, что глав административных центров субъектов РФ выбирает городская дума из двух кандидатов, предложенных губернатором. Глава региона, в свою очередь, выберет их из числа кандидатов, предложенных комиссией по отбору претендентов.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 5 ноября утвердил состав комиссии по отбору претендентов на пост главы Екатеринбурга. В нее вошли семь человек. Среди них: председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий, и. о. директора департамента противодействия коррупции Свердловской области Андрей Оборок, председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин, первый вице-спикер законодательного собрания Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Комиссию возглавил заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства и главы региона Сергей Никонов. Его заместителем стал Василий Козлов, занимающий должность заместителя губернатора. Ответственным секретарем утвержден первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона — директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев.

Согласно областному законодательству, внести кандидатуры потенциальных мэров в комиссию может ограниченное число организаций: партии с представительством в Госдуме или свердловском заксобрании, региональная общественная палата, Совет муниципальных образований Свердловской области, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. До принятия федеральных изменений кандидаты могли выдвигаться самостоятельно, а итоговый выбор о назначении мэра совершала конкурсная комиссия.

Предложения по кандидатурам на пост мэра Екатеринбурга будут принимать с 10 ноября по 10 декабря. На первом этапе знакомства с кандидатурами комиссия рассмотрит документы претендентов, на втором — заслушает их выступления о том, как они видят основные направления развития Екатеринбурга и задаст интересующие вопросы.

О своем желании еще раз занять пост мэра уже заявил действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Готов работать дальше, приносить пользу родному городу, очень много планов и задач»,— сказал он.

Господин Орлов добавил, что результаты его работы на посту с 2021 года «вызывают гордость». Среди таких результатов он назвал транспортную реформу и благоустройство общественных пространств.

Алексей Орлов поддержал новую схему выборов мэров. «Нужно понимать, что за все, что происходит в субъекте РФ, несет персональную ответственность губернатор»,— заявил он, уточнив, что столица региона, как правило, формирует ВВП субъекта, является местом жительства большинства населения, центром культурной и спортивной жизни.

Опрошенные «Ъ-Урал» эксперты считают, что у Алексея Орлова есть хорошие шансы остаться на второй срок. «О каких-то претензиях к Алексею Орлову со стороны губернатора мне неизвестно, основным требованиям он удовлетворяет. Весной была идея поставить своего руководителя города, кандидатуры обсуждались, но Алексей Орлов показал себя членом команды»,— пояснил источник из окружения Дениса Паслера, напомнив, что Екатеринбург показал рекордные результаты на выборах губернатора в сентябре.

«Хозяйство досталось Алексею Орлову беспокойное»,— заметил руководитель экспертного клуба Свердловской области Алексей Гагарин, добавив, что некоторые проблемы, с которыми приходилось сталкиваться другим главам Екатеринбурга, при Алексее Орлове не повторились.

К ним он отнес, в частности, протесты населения. В качестве удачного решения эксперт назвал создание Совета неравнодушных горожан как места для обсуждения возникающих проблем. «Есть трудности, и мы их все прекрасно знаем. Это касается метро, транспортной реформы, уборки улиц»,— сказал господин Гагарин.

Политолог Михаил Коробельников считает, что на первом месте при принятии решения о главе города будет стоять вопрос управляемости Екатеринбургом со стороны администрации губернатора.

Анна Капустина