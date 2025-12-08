Общественная палата Свердловской области выдвинула в мэры Юлию Лаврикову

Общественная палата Свердловской области выдвинула две кандидатуры на пост мэра Екатеринбурга: это действующий глава города Алексей Орлов и председатель комиссии Общественной палаты Свердловской области по науке и развитию цифровой экономики, директора института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области

«Это наше консолидированное решение, которое поддержали члены Общественной палаты. На наш взгляд, обе кандидатуры достойны»,— заявил председатель региональной общественной палаты Александр Левин.

Юлия Лаврикова родилась 23 апреля 1966 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область). В 1988 году окончила Уральский государственный университет имени А.М. Горького по специальности «химия». В 1999 году госпожа Лаврикова получила второе высшее образование, окончив Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» в заочной форме обучения. Имеет степень доктора экономических наук и звание доцента, является заведующей кафедры региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности Уральского федерального университета (УрФУ).

Предстоящие выборы мэра впервые пройдут по новому порядку. Градоначальника будут выбирать депутаты городской думы из нескольких кандидатов, предложенных губернатором Денисом Паслером. Глава региона будет отбирать их из числа претендентов, рекомендованных специальной комиссией, принимающей заявления от партий и общественных организаций.

Юлия Лаврикова стала шестым кандидатом претендующей на пост главы Екатеринбурга. По данным на 8 декабря, на пост мэра Екатеринбурга претендуют:

Алексей Орлов (выдвинут от «Единой России» и совета муниципальных образований Свердловской области),

руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова (от «Новых людей»),

глава Сысерти Дмитрий Нисковских (от совета муниципальных образований Свердловской области),

предприниматель и участник специальной военной операции (СВО) Владимир Кузнецов (от ЛДПР),

депутат законодательного собрания Свердловской области Екатерина Есина (от партии «Справедливая Россия»).

Свердловский обком КПРФ решил не выдвигать своего кандидата для участия в выборах главы Екатеринбурга. Партия считает, что нынешняя процедура не отражает истинного волеизъявления горожан, «а результат, по сути, предрешен».

Прием документов на участие в конкурсе на пост мэра завершится 10 декабря.

Полина Бабинцева