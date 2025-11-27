Нисковских назвал неожиданностью свое выдвижение на пост мэра Екатеринбурга

Глава Сысертского муниципального округа (Свердловская область) Дмитрий Нисковских в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что выдвижение его кандидатуры на выборы мэра Екатеринбурга стало приятной неожиданностью. Напомним, члены Совета муниципальных образований Свердловской области решили внести губернатору две кандидатуры на пост главы Екатеринбурга — действующего мэра Алексея Орлова и Дмитрия Нисковских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Коллеги, главы муниципальных образований, которые представляют наше муниципальное сообщество, выдвинули мою кандидатуру вместе с Алексеем Валерьевичем. Для меня это неожиданность, что коллеги готовы доверить руководство большим городом. Но в любом случае решение принимает губернатор»,— прокомментировал «Ъ-Урал» господин Нисковских.

Оценивать свои шансы глава Сысерти отказался, сказав лишь, что Алексей Орлов является его наставником и старшим товарищем.

Спикер екатеринбургской гордумы Анна Гурарий в разговоре с «Ъ-Урал» отметила, что все главы муниципалитетов — «люди больших компетенций».

Напомним, полномочия действующего мэра Алексея Орлова истекают в феврале следующего года. Ранее он заявил о желании остаться на второй срок. Свердловское региональное отделение «Единой России» уже поддержало решение действующего мэра. Помимо Орлова и Нисковских на пост главы Екатеринбурга от регионального отделения партии «Новые люди» выдвинута Ирина Виноградова.

Василий Алексеев, Мария Игнатова