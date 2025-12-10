Метро, Академический, самокаты и бюджет

Департамент по местному самоуправлению Свердловской области 10 декабря завершил прием заявок на пост главы Екатеринбурга. В ближайшее время их отсмотрит губернатор Денис Паслер, после чего предложит депутатам гордумы избрать мэра из двух или более одобренных им претендентов. В числе шести заявившихся есть кандидатура действующего главы Алексея Орлова, который получил поддержку «Единой России», совета муниципальных образований и Общественной палаты Среднего Урала. В среду он провел встречу с главными редакторами свердловских СМИ, на которой рассказал, в том числе, о планах на второй срок. Заявления Алексея Орлова — в подборке «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале встречи мэр заверил, что бюджет Екатеринбурга на 2026 год «позволяет говорить о том, что город будет продолжать свое развитие», несмотря на серьезные расходы страны на оборону и восстановление новых территорий. В мэрии не видят рисков возможных сокращений показателей по тратам и доходам казны. С 2020 года расходы бюджета выросли с 48,8 млрд руб. до прогнозируемых 103,6 млрд руб. в 2026-м, из которых 62 млрд руб. предусмотрены на социальную сферу.

Подробнее

В 2026 году власти начнут «вплотную заниматься технико-экономическим обоснованием» для выхода на проектирование второй линии Екатеринбургского метрополитена, что станет «первым этапом к строительству второй ветки». В Екатеринбург уже приезжали представители «Московского Метростроя» для осмотра существующей инфраструктуры.

«Есть четкое понимание, как двигаться в этом направлении»,— заверил Алексей Орлов.

Подробнее

До конца 2026 года строители закончат работы на дорожной развязке у концерна «Калина», которая с 2021 года подорожала с 6,36 млрд до 9 млрд руб.

«Стоимость выросла, скрывать не буду. Но это уже окончательная стоимость»,— заверил он.

Подробнее

По решению суда Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) приступит к реконструкции усадьбы Харитонова-Расторгуева в ближайшее время.

Алексей Орлов подчеркнул, что властям необходимо использовать все рычаги для изъятия объектов культурного наследия (ОКН) у тех собственников, которые не занимаются их восстановлением.

Подробнее

Медиаэкран на ул. Вайнера демонтируют на время реконструкции общественного пространства в 2026 году и затем вернут. Алексей Орлов признал, что горожане относятся к медиаэкрану по-разному, однако подчеркнул, что он «стоит на своем месте».

«В целом жители и гости довольны, какая изюминка. Вполне возможно, что мы найдем компромиссное решение, чтобы это смотрелось гармонично — отреставрированная улица и экран. Это фишечка, которую знают во всей стране»,— сказал градоначальник.

Подробнее

В Академическом районе планируют разместить предприятия в сфере логистики или промышленного производства. По словам Алексея Орлова, создание производств за Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД) должно решить проблему нехватки рабочих мест на территории, число жителей которой уже составляет около 120 тыс. человек.

Подробнее

В Екатеринбурге не будут вводить полного запрета на электросамокаты. Алексей Орлов предостерег, что в случае ввода ограничения на дорогах появятся электровелосипеды, которые гораздо опаснее. Власти решили пойти по пути договоренностей с кикшеринговыми компаниями.

«Результаты есть. Количество инцидентов с самокатами в этом году гораздо меньше»,— пояснил градоначальник.

Подробнее

В ходе встречи с главными редакторами свердловских СМИ Алексей Орлов признался, что стремится брать пример с «самого счастливого мэра России» из Белоярского района (Ханты-Мансийский автономный округ) Сергея Маненкова, который руководит территорией с 1989 года.

«Он говорил, что первые три срока тяжело, а потом привыкаешь. Его люди любят, он самый счастливый мэр от того, что у него есть понимание с людьми, и они видят результат работы власти. Это идеал, образец народного руководителя, которым хотелось бы быть»,— сказал он.

Подробнее