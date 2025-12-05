ЛДПР выдвинула участника СВО Владимира Кузнецова в мэры Екатеринбурга

ЛДПР утвердила предпринимателя, участника специальной военной операции (СВО) Владимира Кузнецова кандидатом на пост главы Екатеринбурга, рассказал «Ъ-Урал» координатор свердловского реготделения партии Александр Каптюг. По его словам, ветеран в случае поддержки депутатов гордумы намерен реализовать пункты федеральной программы либерал-демократов с учетом «многочисленных вопросов, которые касаются Екатеринбурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каптюг (слева) и Владимир Кузнецов (справа)

Фото: пресс-служба ЛДПР Александр Каптюг (слева) и Владимир Кузнецов (справа)

Фото: пресс-служба ЛДПР

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Кузнецов пояснил, что в случае избрания градоначальником планирует остановить рост тарифов ЖКХ, ужесточить ответственность работодателей за привлеченных ими мигрантов, снизить наркопотребление в городе и усилить работу по адаптации участников СВО после их возвращения из зоны боевых действий. «На данный момент есть риск перегруза силовых ведомств, адаптацией мало кто занимается, кроме фонда "Защитники Отечества". Не хватает понимания социумом проблем, есть разделение: общество и СВО, и эту грань надо стирать. Нужно взаимодействие с работодателями, требуется комплексная работа»,— подчеркнул он.

Полномочия действующего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. На пост градоначальника вновь претендует господин Орлов (выдвинут от «Единой России» и совета муниципальных образований Свердловской области), руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова (от партии) и глава Сысерти Дмитрий Нисковских (от совета муниципальных образований Свердловской области). В пятницу, 5 декабря, о своем выдвижении заявила депутат областного заксобрания Екатерина Есина, кандидатуру которой поддержала «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Лидер свердловских справороссов, депутат Госдумы Андрей Кузнецов подчеркнул, что парламентарий является «достойным кандидатом, который может предложить новый взгляд на развитие Екатеринбурга». «Городу не хватает женской руки»,— добавил господин Кузнецов.

Прием документов на участие в конкурсе на пост мэра завершится 10 декабря.

Выборы главы Екатеринбурга впервые пройдут по новому порядку. Градоначальника выбирают депутаты думы из двух и более кандидатов, предложенных губернатором. Он выберет их из числа претендентов, рекомендованных комиссией по рассмотрению кандидатур.

Василий Алексеев