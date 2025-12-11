Новую котельную готовят к запуску в Новороссийске спустя год после срыва сроков

Котельная на улице Плавневой в Восточном районе Новороссийска будет запущена в работу в ближайшее время, о чем сообщил замглавы города в сфере строительства Роман Карагодин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ближайшее время котельная будет полноценно запущена в работу. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены. На контроле остаются вопросы по восстановлению нарушенного благоустройства»,— пишет Роман Карагодин в своем Telegram-канале.

Чиновник заявил, что контракт на обслуживание котельной уже заключен, «АТЭК» передал в Ростехнадзор пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию. Мощность котельной на улице Плавневой составит 3,4 Мвт и, по словам Карагодина, этого хватит для обеспечения теплом жилых домов, административных зданий и социальных учреждений.

Роман Карагодин также прокомментировал срыв сроков строительства модульно-блочной котельной на ул. Плавневая. Он подчеркнул, что к подрядчику, выполнявшему работы на объекте, применили жесткие санкции.

«С учетом того, что котельная представляет собой блочное здание заводского изготовления, выйти из графика, казалось, невозможно. Но, к сожалению, многое в стройке зависит от добросовестности и ответственности подрядных организаций. По завершении всех работ поручил управлению строительства принять все меры для внесения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков»,— резюмировал замглавы Новороссийска.

Деньги на разработку проектной документации для последующего строительства котельной на улице Плавневая были выделены из муниципального бюджета в конце ноября 2021 года, как указывается в соответствующем тендере в ЕИС «Закупки». Проект обошелся казне Новороссийска в 5,3 млн руб., еще 102,5 млн руб. из бюджета ушли на проведение строительных работ. Согласно тендеру, размещенному в единой информационной системе 11 апреля 2024 года, работы по строительству блочно-модульной котельной должны были завершиться 22 ноября 2024 года.

В декабре прошлого года экс-замглавы Новороссийска Андрей Тараскин заявлял, что пусконаладочные работы на котельной должны начаться в январе 2025 года, после чего объект планировали полноценно ввести в эксплуатацию и, тем самым, обеспечить ресурсом 2,5 тыс. потребителей. До этого старт пусконаладочных работ назначали на начало декабря 2024 года, но достроить котельную удалось только сейчас.

Что касается нарушения благоустройства на прилегающей территории к котельной, этот вопрос обсуждался на одном из аппаратных совещаний в администрации Новороссийска еще в феврале текущего года. Тогда же местные чиновники озвучили, что подрядчик опаздывает от положенных сроков на два месяца.

«В той части, где у нас нарушено благоустройство территории — это была прокладка инженерных сетей. Запланированы работы по восстановлению, но, в связи с тем, что сейчас морозная погода, бетон не можем класть. После установления плюсовой температуры восстановление будет полностью выполнено»,— заявлял бывший и.о. замглавы города Андрей Тараскин в ходе совещания.

Новая блочно-модульная котельная на улице Плавневой будет обеспечивать теплоснабжением ряд объектов в Восточном районе Новороссийска. Это более 10 многоквартирных домов по улицам Пожарского, Маркова и Мефодиевской, детский сад №25, пункт полиции Восточного района, библиотека и другие объекты.

София Моисеенко