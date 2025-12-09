Главные новости за 9 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Холдинг «АГР» объявил о массовом наборе персонала на бывший завод General Motors в Шушарах. Компании требуются переводчики с китайского языка, механики, операторы сборочных линий и другие специалисты с зарплатой от 95 до 170 тысяч рублей.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил совладельца ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело к девяти годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве нескольких человек в 1990-е годы.

Станции «коричневой» (Красносельско-Калининской) линии Санкт-Петербургского метрополитена «Юго-Западная» и «Путиловская» будут введены в эксплуатацию до конца 2025 года. В течение следующего года заработают «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

Признанного иностранным агентом заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.

С начала 2025 года в Петербурге и Ленобласти раскрыли 921 коррупционное преступление, общая сумма материального ущерба составила 6,4 млрд рублей. Количество выявленных преступлений в текущем году почти на 50% превысило число случаев коррупции в 2024-м.

Арбитражный суд 19 февраля рассмотрит иск ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца, расположенного возле метро «Проспект Большевиков») к «Национальному театру народной музыки и песни "Золотое кольцо"», которым владеют Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк. Заявленная сумма исковых требований составляет 1 822 500 рублей.

Несовершеннолетнего жителя Петрозаводска арестовали по делу о диверсии. Он обвиняется в поджоге оборудования сотовых станций за денежное вознаграждение.

Наибольшее количество подростков, оказавшихся на учете в подразделениях МВД России по делам несовершеннолетних (ПДН), зафиксировано в Санкт-Петербурге. По данным МВД, к середине года их число достигло 3566 человек.

Три исторических здания на Боткинской улице официально получили статус объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о жилых домах для служащих Финляндской железной дороги, построенных в 1907–1908 годах по проекту архитектора Федора Миритца и инженера Ивана Герасимова.

Безымянная зеленая территория на улице Верности в Калининском районе официально получила название «Парк Героев СВО». Опубликовано соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга.