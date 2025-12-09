Суд в феврале рассмотрит иск «Ледового дворца» к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 февраля 2026 года рассмотрит иск ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца, расположенного возле станции метро «Проспект Большевиков») к «Национальному театру народной музыки и песни "Золотое кольцо"», которым владеют Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк. Информация об этом отражена в картотеке арбитражных дел.

Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

Заявленная сумма исковых требований составляет 1 822 500 рублей — 890 000 рублей неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по от 11 апреля 2025 года также 932 500 рублей суммы неосновательного обогащения, возникшего вследствие неисполнения обязательств по договору от 17 июня того же года.

Последний концерт театра Надежды Кадышевой на площадке Ледового дворца в Петербурге прошел 26 июля этого года.

Артемий Чулков