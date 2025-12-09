Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коррупция в Петербурге и области нанесла ущерб на 6,4 млрд рублей

С начала 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти раскрыли 921 преступление коррупционной направленности. Сумма материального ущерба составила 6,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество выявленных преступлений в текущем году почти на 50% превышает число случаев коррупции в 2024-м. На взяточничество пришлось 49% фактов.

Чаще всего коррупцию выявляли в бюджетной сфере (173 случая), в сферах транспорта (126), потребительского рынка (118), образования (82) и здравоохранения (77). Злоумышленники совершили больше половины всех коррупционных преступлений в крупном и особо крупном размерах.

Полиция установила причастность 405 лиц к нарушению закона. В суд направлены уголовные дела в отношении 371 фигуранта.

Татьяна Титаева

