Коррупция в Петербурге и области нанесла ущерб на 6,4 млрд рублей

С начала 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти раскрыли 921 преступление коррупционной направленности. Сумма материального ущерба составила 6,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество выявленных преступлений в текущем году почти на 50% превышает число случаев коррупции в 2024-м. На взяточничество пришлось 49% фактов.

Чаще всего коррупцию выявляли в бюджетной сфере (173 случая), в сферах транспорта (126), потребительского рынка (118), образования (82) и здравоохранения (77). Злоумышленники совершили больше половины всех коррупционных преступлений в крупном и особо крупном размерах.

Полиция установила причастность 405 лиц к нарушению закона. В суд направлены уголовные дела в отношении 371 фигуранта.

Татьяна Титаева