КГИОП признал дома служащих Финляндской железной дороги региональным памятником

Распоряжением КГИОП три исторических здания на Боткинской улице официально получили статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба Смольного. Речь идет о жилых домах для служащих Финляндской железной дороги, построенных в 1907–1908 годах по проекту архитектора Федора Миритца и инженера Ивана Герасимова.

Комплекс стал в свое время образцом прогрессивного и гуманного подхода к жилью для рабочих. Вместо казарм «низшим» служащим предложили благоустроенные квартиры с центральным отоплением, кладовыми, сушилками для белья и даже мусоропроводами. Архитекторы создали не скучный фасад, а выразительный ансамбль из трех корпусов с дворами, отказавшись от тесной периметральной застройки.

Внешний облик зданий сочетает практичность и эстетику «северного модерна». Фасады, разделенные на ярусы из гранита, красного кирпича и светлой штукатурки, украшены высокими щипцами и миниатюрными башенками. Особой достопримечательностью стало мозаичное панно «Человек и космос», добавленное в 1966 году. Присвоение охранного статуса гарантирует сохранение этого уникального памятника, в котором по-прежнему живут люди.

Андрей Маркелов