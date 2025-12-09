Петербургские подростки чаще всех в стране попадают в детскую комнату полиции

По данным на 1 июля, в подразделениях МВД России по делам несовершеннолетних (ПДН) на учете числилось 97,5 тыс. человек, сообщили «Ъ» в ведомстве. При этом наибольшее количество подростков, оказавшихся в детской комнате полиции, зафиксировано в Санкт-Петербурге.

Так, в Северной столице этот показать составил 3566, что на 141 человека больше, чем в Москве.

Далее идет Пермский край (3375), Свердловская (3162) и Иркутская области (2950), Башкирия (2874), Ленинградская область (2851), Алтайский край (2782), Татарстан (2330) и Краснодарский край (2273).

В полиции отметили значительную численность детского населения в перечисленных регионах.

За последние пять лет максимальный показатель, уточнили в главке, был зафиксирован в 2022 году — тогда "на карандаше" находилось 105,7 тыс. не достигших 18 лет подростков. Минимум был отмечен в 2021 году — в тот год в ПДН страны числилось всего 19,9 тыс. человек.

Андрей Кучеров