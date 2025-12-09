Подростка из Петрозаводска задержали по обвинению в поджоге сотовых станций

В отношении 16-летнего жителя Петрозаводска возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Он обвиняется в поджоге оборудования сотовых станций, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Следственные органы СКР по Республике Карелия разбираются в обстоятельствах происшествия. Сотрудники ведомства установили, что в конце ноября подросток нашел группу с информацией о способе легкого заработка. Желающим предлагали поджечь оборудование сотовых станций.

Житель Петрозаводска получил инструкцию от кураторов. Купив легковоспламеняющиеся жидкости, ночью он поджег оборудование двух сотовых станций в столице региона. Это привело к ухудшению покрытия сотовой связи. Далее подросток отправил соучастникам видеоотчет. Вознаграждение фигурант потратил.

Несовершеннолетнего заключили под стражу. Следователи установили личность одного из тех, кто вовлек подростка в преступные действия.

Татьяна Титаева