Беглов: «Юго-Западную» и «Путиловскую» введут в эксплуатацию до конца года

Станции «коричневой» (Красносельско-Калининской) линии Санкт-Петербургского метрополитена «Юго-Западная» и «Путиловская» будут введены в эксплуатацию до конца 2025 года. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе прямой линии 9 декабря.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фактически «Юго-Западная» и «Путиловская» уже построены, отметил глава Петербурга. В течение следующего года заработают «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

«Сделаем новогодний подарок жителям южных районов. До конца следующего года — откроем всю линию»,— добавил господин Беглов.

Ранее в Смольном заявляли, что первые две станции «коричневой» линии сдадут в текущем году, а откроют уже в следующем, 2026 году. На их пуск в городском бюджете предусмотрели 1,841 млрд рублей.

Артемий Чулков