На улице Верности в Петербурге появился парк Героев СВО
Безымянная зеленая территория на улице Верности в Калининском районе официально получила название «Парк Героев СВО». Соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга появилось на сайте Смольного 9 декабря.
В сентябре перемены анонсировал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он заявил, что предложение о присвоении такого наименования поступило от жителей и победило в опросе на странице главы города в соцсети ВКонтакте.
Это не первый случай, когда в Петербурге появляются объекты, названия которых связаны со специальной военной операцией. Так, ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что школа № 16 на Наличной улице в Василеостровском районе получила имя погибшего бойца СВО.