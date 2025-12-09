На улице Верности в Петербурге появился парк Героев СВО

Безымянная зеленая территория на улице Верности в Калининском районе официально получила название «Парк Героев СВО». Соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга появилось на сайте Смольного 9 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Парк Героев СВО Фото: Telegram-канал Александра Беглова Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) на церемонии выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 2 Парк Героев СВО Фото: Telegram-канал Александра Беглова Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (в центре) на церемонии выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В сентябре перемены анонсировал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он заявил, что предложение о присвоении такого наименования поступило от жителей и победило в опросе на странице главы города в соцсети ВКонтакте.

Это не первый случай, когда в Петербурге появляются объекты, названия которых связаны со специальной военной операцией. Так, ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что школа № 16 на Наличной улице в Василеостровском районе получила имя погибшего бойца СВО.

Артемий Чулков