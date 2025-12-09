В ЮФО количество пассажиров на речных и морских круизах выросло на 15%

Пассажиропоток на речных и морских круизах южных регионов и Северного Кавказа в навигационный сезон 2025 года увеличился на 15% в годовом выражении. Об этом РБК Краснодар сообщили в пресс-службе сервиса бронирования cruise.ru, входящего в Российский союз туриндустрии. В компании отметили, что сезон подтвердил устойчивый рост интереса к внутреннему водному туризму, причем основной прирост пришелся на речные маршруты.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Дополнительный спрос сформировали новые направления, в том числе круизы Сочи—Ростов-на-Дону с заходами в порты Черноморья и Азовского моря — Геленджик, Новороссийск, Порт Кавказ и Таганрог. Кроме того, в этом году был открыт новый морской маршрут из Сочи в Италию.

Наиболее востребованными у туристов стали недельные путешествия, однако вырос и интерес к коротким трехдневным турам. Число пассажиров, выбравших круизный отдых дважды за сезон, увеличилось примерно в полтора раза.

Вячеслав Рыжков