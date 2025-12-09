Главные новости к утру 9 декабря

Администрация США оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя принять условия американского мирного плана, включая территориальные уступки. Об этом сообщает Axios со ссылкой украинские источники. Американский собеседник Axios, в свою очередь, опроверг обвинения в одностороннем давлении, заявив, что США также добиваются смягчения требований от Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа до Нового года не планируется.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас обсуждается мирная инициатива из 20 пунктов вместо 28. По его словам, из документа были исключены «совсем откровенно непроукраинские пункты». Компромисса по территориальным вопросам пока нет, добавил он.

Япония отвергла предложение ЕС присоединиться к плану по использованию замороженных российских государственных активов для выдачи кредита Украины, пишет Politico со ссылкой на источники. На территории Японии находятся российские активы на сумму около $30 млрд.

Итальянская Unicredit Group перешла к активному сворачиванию российского бизнеса. Как выяснил «Ъ», практически весь долгосрочный портфель компании «Юникредит-лизинг» (контракты на 3 млрд руб.) продан российской «ПР-Лизинг». Одновременно из Юникредит-банка, владеющего «Юникредит-лизингом», уходят ведущие топ-менеджеры, включая председателя правления.

Президент Владимир Путин разрешил Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited совершать сделки с акциями «Каспийского трубопроводного консорциума-Р». В документе не уточняется, какие именно сделки разрешены, однако речь идет об операциях, «влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями».

Из-за высокого спроса крупных компаний на генеративный искусственный интеллект в 2025 году его рынок вырастет в пять раз, до 58 млрд руб. Основной спрос формируют корпорации, которые делают ставку на внутренние решения из-за требований безопасности данных.

Плотность роботизации в России увеличится в 2025 году на 36%. Такие темпы роста выше мировых, но из-за снижения производительности промышленности, высоких кредитных ставок Россия может не достичь цели по вхождению в топ-25 стран по роботизации к 2030 году.

Дистрибуторы алкоголя столкнулись с затовариванием таможенных складов. Традиционно высокие поставки импортного спиртного перед Новым годом в этот раз разгоняют еще и сильный рубль, а также опасения возможного увеличения сбора за ввоз зарубежного алкоголя из недружественных стран, причем более чем в полтора раза.

Президент США Дональд Трамп объявил, что американская администрация разрешит компании Nvidia возобновить поставки своих чипов H200 утвержденным заказчикам в Китае и других странах при условии соблюдения требований нацбезопасности. Он добавил, что аналогичный подход будет применен к AMD, Intel и другим крупным американским компаниям.

Верховный народный трибунал Кубы приговорил бывшего министра экономики Алехандро Хиля к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. В ходе отдельного процесса он также получил 20 лет тюрьмы за коррупционные преступления, включая взяточничество, торговлю влиянием и уклонение от уплаты налогов.