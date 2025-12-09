Politico: Япония отвергла идею ЕС о поддержке Украины за счет активов РФ

Япония отвергла предложение Евросоюза присоединиться к его плану по использованию замороженных российских государственных активов для выдачи кредита Украины, пишет Politico со ссылкой на источники. На территории Японии находятся российские активы на сумму около $30 млрд.

По словам собеседников издания, во время встречи министров финансов G7 в понедельник представитель Токио резко отреагировал на просьбу Брюсселя принять к действию планы блока по отправке Украине наличной стоимости российских суверенных активов.

ЕС хочет, чтобы его международные союзники скопировали его стратегию финансирования обороны Киева. Отказ Токио разрушил надежды Брюсселя на обеспечение глобальной поддержки этой инициативы, отмечает Politico.

Еврокомиссия рассчитывает на саммите ЕС 18–19 декабря принять решение о присвоении €210 млрд российских активов. Основная их часть (€185 млрд) заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear.

