Песков: встреча Путина и Трампа до Нового года не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа до Нового года не планируется.

«Пока об этом речи не идет, встреча должна быть подготовлена и она должна стать результативной. Чтобы она стала результативной, нужно провести работу на экспертном уровне»,— сказал господин Песков «Первому каналу».

8 декабря Дмитрий Песков заявил, что итоги последних контактов США и Украины по американской версии мирного плана до Москвы пока не доводились.

2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. 6 декабря американская делегация провела двухчасовой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне господин Трамп заявил, что разочарован, так как украинский президент еще не прочитал новый проект мирного плана.