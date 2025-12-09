Экс-министр экономики Кубы получил пожизненный срок за коррупцию

Верховный народный трибунал Кубы приговорил бывшего министра экономики Алехандро Хиля к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. В ходе отдельного процесса он также получил 20 лет тюрьмы за коррупционные преступления, включая взяточничество, торговлю влиянием и уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает Reuters, Хиль, ранее считавшийся доверенным лицом президента Мигеля Диаса-Канеля, руководил денежной реформой 2021 года, которая усугубила экономический кризис на острове. В феврале 2024 года он был уволен и исчез из публичного поля до начала суда в ноябре 2025-го.

Суд установил, что Хиль получал деньги от иностранных компаний, подкупал чиновников для легализации активов и передавал секретную информацию «противнику». Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Влад Никифоров