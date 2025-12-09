Трамп разрешил Nvidia поставлять чипы H200 в Китай

Президент США Дональд Трамп объявил, что американская администрация разрешит компании Nvidia возобновить поставки своих чипов H200 утвержденным заказчикам в Китае и других странах при условии соблюдения требований нацбезопасности.

По словам американского президента, он сообщил об этом решении председателю КНР Си Цзиньпину, который «ответил положительно». Господин Трамп уточнил, что 25% от сделок будут выплачиваться в бюджет США. «Эта политика поддержит рабочие места в Америке, укрепит производство и принесёт пользу налогоплательщикам»,— написал он в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что аналогичный подход будет применен к AMD, Intel и другим крупным американским компаниям.

В сентябре Financial Times со ссылкой на источники сообщала что китайское Управление по контролю в киберпространстве запретило крупнейшим технологическим компаниям страны покупать чипы Nvidia для работы с ИИ. По информации газеты, речь шла о чипах RTX Pro 6000D от Nvidia, разработанных специально для Китая.