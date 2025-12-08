Путин разрешил СП «Роснефти» и Shell проводить сделки со своей долей в КТК

Президент Владимир Путин разрешил Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited совершать сделки с акциями «Каспийского трубопроводного консорциума-Р». Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе не уточняется, какие именно сделки разрешены, однако речь идет об операциях, «влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями».

«Каспийский трубопроводный консорциум-Р» соединяет нефтяные месторождения Казахстана и России с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность трубопровода составляет 1,5 тыс. км. Система является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти, обеспечивая транспортировку более 80% нефти из Казахстана.

В 2024 году консорциум перекачал 63,01 млн тонн нефти, а в 2025 году ожидается транспортировка около 72–74 млн тонн. Среди акционеров КТК — Российская Федерация (в управлении «Транснефти» 24%, на балансе 7%), Казахстан («КазМунайГаз» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%), Chevron, LUKOIL, Mobil, BG Overseas Holding Limited, Eni International N.A. N.V. и Oryx Caspian Pipeline LLC.