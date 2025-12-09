Axios: США давят на Зеленского, чтобы он согласился на условия мирного плана

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя принять условия американского мирного плана, включая территориальные уступки. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинских чиновников.

По словам собеседников издания, переговоры сосредоточены на двух пунктах: требовании России о передаче под ее контроль всего Донбасса и запросе Украины о юридически обязывающих гарантиях безопасности от США.

По словам украинских источников, после пятичасовой встречи советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом Владимиром Путиным 2 декабря в Кремле американское предложение стало жестче, а давление на Киев усилилось.

Американский собеседник Axios, в свою очередь, опроверг обвинения в одностороннем давлении, заявив, что США также добиваются смягчения требований от Москвы.

Во время телефонного разговора 6 декабря американская сторона, по утверждению украинского источника Axios, ожидала от господина Зеленского немедленного согласия. Президент Украины, однако, заявил, что получил документ лишь за час до беседы и не успел его изучить.