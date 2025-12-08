Мирный план по Украине сократили с 28 до 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас обсуждается мирная инициатива из 20 пунктов вместо 28. По его словам, из документа были исключены «совсем откровенно непроукраинские пункты». Компромисса по территориальным вопросам пока нет, добавил он.

«Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден»,— сказал Владимир Зеленский (цитата по УНИАН). Он добавил, что окончательный вариант документа будет готов завтра, 9 декабря, и его можно будет показывать американской стороне.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров обсудил с представителями США «все драфты актуальных предложений» по урегулированию. Сегодня господин Умеров представил эти предложения Владимиру Зеленскому. После тот обсудил их с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.