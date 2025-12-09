Корпоративный интеллект

Из-за высокого спроса крупных компаний на генеративный искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году его рынок вырастет в пять раз, до 58 млрд руб. Основной спрос формируют корпорации, которые делают ставку на внутренние решения из-за требований безопасности данных. Это формирует в России более «тяжелую» по капитальным затратам экосистему по сравнению с глобальной облачной моделью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Российский рынок генеративного ИИ к концу года достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 году, подсчитали эксперты консалтинговой компании Onside и вендор Just AI. По итогам 2030 года российский рынок генеративного ИИ может вырасти до 778 млрд руб., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 68,1% в 2025–2030 годах. Однако реализация такого оптимистичного сценария зависит от успешного масштабирования B2B-внедрений в 2026–2027 годах, пишут аналитики.

Генеративный искусственный интеллект — класс технологий, создающий новый текстовый, графический, аудио- или видеоконтент на основе обученных алгоритмов. В отличие от традиционного аналитического ИИ он не только обрабатывает, но и генерирует оригинальные результаты, что позволяет автоматизировать творческие и рутинные задачи в бизнесе — от подготовки документов до разработки программного кода.

В 2025 году наметился переход от этапа пилотирования проектов к промышленному внедрению, отмечают аналитики, хотя пилоты по-прежнему лидируют по числу проектов: их доля рынка составляет 55%, в то время как на масштабирование пилотов приходится 30%, на промышленные внедрения ? 15%. Типовые бюджеты пилотных проектов составляют 5–15 млн руб. без учета затрат на IT-инфраструктуру.

По отраслям развитие генеративного ИИ идет неравномерно. По данным Onside, на банковский и страховой сектора приходится около 20% рынка (12 млрд руб.) на конец года, на информационные технологии — около 7 млрд руб., на ритейл — около 6 млрд руб., на телеком — 3 млрд руб. Наиболее частые запросы связаны с автоматизацией клиентского сервиса, технической поддержки, маркетинга и продаж, пишут аналитики.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ, в сентябре: «Искусственный интеллект — такая сущность, которая все-таки, мы надеемся на это пока, должна оставаться в поле контроля человека».

«Если смотреть на динамику рынка ИИ в целом, многократный рост сегмента генеративных решений выглядит логично»,— подтверждает независимый эксперт в сфере ИИ Алексей Лерон. По его мнению, компании перестали закладывать в бюджеты лишь пилотные расходы и начали планировать регулярные затраты на платформы и интеграцию, видя прямой бизнес-эффект в виде экономии времени, снижения расходов на рутину и ускорения вывода продуктов. «Крупные клиенты Yandex AI Studio увеличили потребление генеративных нейросетей в облаке в пять раз с начала 2025 года»,— подтверждает руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

При этом траектория развития российского рынка имеет ярко выраженную специфику — он заточен под запросы крупного B2B-сегмента с его повышенными требованиями к безопасности данных, считает директор проектов разработчика в сфере ИИ Minervasoft Денис Кучеров: «Большинство известных мне крупных внедрений — on-prem (установка и эксплуатация ПО и IT-инфраструктуры непосредственно в офисе или дата-центре самой компании.— “Ъ”)». Такая модель, по его словам, на первый взгляд выглядит более затратной и изолированной по сравнению с облачной моделью, которая популярна в мире. Однако, как указывает управляющий директор холдинга промышленного ПО «Экспанта» Илья Измайлов, для отраслей вроде промышленности, где ИИ работает с чувствительными данными и напрямую влияет на технологические процессы, локальное размещение не вопрос цены, а условие безопасности и контроля.

Сегодня высокий показатель проникновения часто означает лишь доступ сотрудников к инструментам или единичные пилоты, но не глубокую интеграцию в процессы, отмечают эксперты. «Цифра по росту рынка в 68% кажется завышенной. Проникновение в интегрированные бизнес-процессы в этих секторах — на уровне 5–10%»,— констатирует руководитель направления AI провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Дмитрий Юдин.

Генеративный ИИ получит свой штаб Правила игры В России работают над внедрением генеративного искусственного интеллекта в государственном управлении, заявил 8 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Для этого правительство и администрация президента России подготовили на утверждение план по созданию специального штаба, который будет руководить внедрением ИИ. Ранее такой штаб поручал создать президент РФ Владимир Путин, так как разработки ИИ — вопрос «государственного, технологического и ценностного суверенитета».

Филипп Крупанин