Градусу негде упасть

Дистрибуторы алкоголя столкнулись с затовариванием таможенных складов. Традиционно высокие поставки импортного спиртного перед Новым годом в этот раз разгоняют еще и сильный рубль, а также опасения возможного увеличения сбора за ввоз зарубежного алкоголя из недружественных стран, причем более чем в полтора раза.

На начало декабря таможенные склады, предназначенные под импортную алкогольную продукцию, оказались переполненными, рассказали сразу несколько источников “Ъ” на алкогольном рынке. Руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко перегруженность таможенных складов связывает с тем, что импортеры традиционно заполняют склады перед новогодними каникулами. Как заявили “Ъ” в Федеральной таможенной службе, сейчас для алкогольной продукции, где проходит маркировка спиртного, задействовано 42 таможенных склада по всей России, чья загруженность на 5 декабря составила 85%.

Дистрибуторы наращивают поставки алкоголя в том числе в преддверии значительного повышения пошлины на напитки из недружественных стран, говорит коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов. Как сообщал в октябре этого года РБК со ссылкой на свои источники, российские власти обсуждают повышение пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран с начала 2026 года в 1,6 раза — с €3 до €5 за 1 литр напитка.

Однако, замечает господин Гревцов, в этом году рынок находится также в ожидании увеличения минимальной розничной цены на российский виски (см. “Ъ” от 6 декабря). В таком случае импортный виски вернет определенную ценовую конкурентную составляющую, считает он. Это также может подстегнуть дистрибуторов дополнительно нарастить поставки такой продукции из-за рубежа, поясняет эксперт. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский называет как раз виски самой крупной импортной категорией среди крепкого спиртного.

Один из собеседников “Ъ” считает, что поставщики увеличили ввоз продукции в том числе из-за укрепления рубля. Если на 31 декабря 2024 года курс был 101,6 руб./$ и 117,71 руб./€, то на 5 декабря 2025 года он составляет 75,9 руб. и 88,45 руб. соответственно. Текущее укрепление курса создает идеальные условия для наращивания поставок крепкого алкоголя из-за рубежа, соглашается коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов.

Впрочем, импортные закупки планируются заранее и даже при всем желании резко их нарастить сложно, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Владелец Калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павел Победкин считает, что укрепление рубля не делает импортную продукцию более конкурентной на внутреннем рынке. Логистика, таможенные расходы и особенности серого ввоза формируют слишком высокую конечную стоимость, поясняет он. К тому же курс евро на уровне около 90 руб. сложно назвать хорошим — это скорее стабильный курс, соответствующий прогнозам рынка, замечает господин Липилин.

Андрей Московский называет одной из причин увеличения стоков на таможенных складах охлаждение спроса потребителей на импортные напитки из-за значительного подорожания.

Основатель и гендиректор алкогольного дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов отмечает, что проблема загруженности складов не затрагивает его компанию, так как они наблюдают высокий спрос у ритейлеров, но предполагает, что у других импортеров на закупку впрок могут повлиять фактор сезонности и слухи о повышении пошлин на крепкий импортный алкоголь из недружественных стран с 1 января 2026 года.

В следующем году доля импорта вряд ли изменится, прогнозирует Андрей Московский. По его словам, существенные сдвиги возможны лишь при резком изменении условий, например, когда ритейлу станет экономически интереснее наращивать ввоз алкоголя.

В этом году у импортеров также возникли трудности из-за закрытия границы между Белоруссией и Литвой, замечает Александр Липилин. Правительство Литвы в октябре 2025 года на месяц закрыло границу с Белоруссией, сообщало ранее агентство Baltic News Service. В моменте это вынудило импортеров перенаправить часть поставок через Латвию, что привело к задержкам, поясняет господин Липилин. Если в обычном режиме доставка из Риги до Москвы занимает около пяти дней, то в ноябре она стала доходить до трех недель, добавляет эксперт. Однако ситуация разрешилась. 19 ноября правительство Литвы приняло решение вновь открыть границы раньше запланированного срока, сообщал ранее телеканал LRT.

Владимир Комаров, Мария Бархатова