Главные новости за неделю 1–7 декабря. Кавказ

В Карачаево-Черкесии направили в суд дело сотрудника газораспределительной организации, который не проверил состояние газового шланга, что привело к взрыву в жилом доме Черкесска и гибели пяти человек.

Власти Ставропольского края запустили этап проектирования реконструкции Нового озера в Кисловодске — крупнейшего водоема курорта площадью 60 га.

СКФУ разрабатывает уникальный комплекс дронов для МЧС, способный в два раза ускорить обнаружение пострадавших в ЧС. Комплекс позволяет автоматически и без постоянного контроля оператора распределять зоны обследования и строить оптимальные маршруты.

Рост турпотока китайских туристов на курорты Северного Кавказа после открытия безвизового въезда в Россию ожидается, но значительного увеличения не предвидится. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценивает перспективы роста в регионе максимум в 10% в ближайшие годы, несмотря на отмену виз для туристов из Китая с 1 декабря 2025 года.

В Ставропольском крае утвердили девять новых проектов, которые привлекут в регион свыше 198,5 млрд руб. и создадут более 200 рабочих мест. Среди утвержденных инициатив — расширение регионального индустриального парка в Буденновске на 14 земельных участков.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что власти минимизируют рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году.

В отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Чиновник затребовал у директора коммерческой организации 3 млн руб. за прекращение дела о рекультивации земель.

Правительство Дагестана расторгло договоры аренды земельных участков с тремя инвесторами — ООО «Хазар», «Трубопласт» и «Дельта» — из-за невыполнения обязательств по масштабным инвестиционным проектам.

На Эльбрусе состоялось Всероссийское открытие горнолыжного сезона. Накануне впервые с 2015 года в восточном секторе горы запустили новую зону катания: 5,2 км трасс «черного» и «красного» уровня. В итоге общая зона катания теперь превышает 21 км.

В Кабардино-Балкарии завершают реализацию проекта «Река обнимает» по созданию общественного пространства перед городским стадионом и вдоль набережной реки Чегем.