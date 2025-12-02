Кавказу предрекли рост турпотока из Китая в 10% после введения безвиза

Рост турпотока китайских туристов на курорты Северного Кавказа после открытия безвизового въезда в Россию ожидается, но значительного увеличения не предвидится. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценивает перспективы роста в регионе максимум в 10% в ближайшие годы, несмотря на отмену виз для туристов из Китая с 1 декабря 2025 года, пишет РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Безвизовый режим позволит гражданам Китая находиться в России до 30 дней с туристическими или деловыми целями, однако для курортов Северного Кавказа массового наплыва туристов не ожидается из-за существующих логистических ограничений.

По словам соруководителя комитета Российского союза туриндустрии Александра Мусихина, главная преграда для массового роста туристического потока — сложность логистики и отсутствие прямых авиарейсов из Китая на Северный Кавказ. В данный момент туроператоры прорабатывают маршруты с внутренними перелетами на 2026 год, однако рынок китайских туристов весьма чувствителен к стоимости, что существенно сдерживает рост. Таким образом, несмотря на повышенный интерес среди китайских операторов, существенного увеличения турпотока без развития авиасообщения ждать не стоит.

На фоне этих осторожных прогнозов Северный Кавказ уже демонстрирует значительный рост в туристской сфере. Так, по данным минтуризма Дагестана, за пять лет число туристов в республике выросло на 118% — с 850 тыс. в 2020 году до 1,85 млн в 2024-м. За первые восемь месяцев 2025 года здесь побывали 1,51 млн человек, что свидетельствует о стабильном интересе к региону, в том числе и со стороны российских туристов. Но именно влияние китайского безвиза для курортов Северного Кавказа пока будет умеренным.

В то же время в целом по России безвизовый режим с Китаем прогнозируют как фактор роста турпотока минимум на 30%, особенно в приграничных регионах и на Дальнем Востоке. Однако основные направления для китайских туристов остаются Москва, Санкт-Петербург и Восточная часть страны. Отсутствие прямых удобных рейсов на Северный Кавказ и высокая цена на внутренние перелеты существенно ограничивают эффективность открытия безвиза в части привлечения китайцев на курорты региона.

Станислав Маслаков