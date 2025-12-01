В Кисловодске началось проектирование дамбы Нового озера

Власти Ставропольского края запустили этап проектирования реконструкции Нового озера в Кисловодске — крупнейшего водоема курорта площадью 60 га. Зампред правительства края Илья Дроздов и министр природных ресурсов Олег Безменов провели совещание с мэром Евгением Моисеевым, где обсудили капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Минприроды края в сентябре 2025 года заключило госконтракт на разработку проектной документации. Стоимость работ составила 14,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Проектирование продлится весь 2026 год, а строительно-монтажные работы стартуют сразу после. Участники совещания детально разобрали этапы: от укрепления дамбы до создания зон отдыха с искусственными насаждениями, газонами и пляжами для купания. Мэр Евгений Моисеев подчеркнул, что проект сделает озеро зеленым оазисом с протяженной береговой линией. Реконструкция улучшит экологию и вернет рекреационную привлекательность объекта.

Новое озеро ввели в строй в 1983 году как искусственный водоем на реке, но со временем оно частично обмелело из-за износа дамбы и снижения уровня воды. Частичное осушение привело к зарастанию берегов и падению рекреационной нагрузки, хотя орнитофауна адаптировалась: здесь гнездятся болотный лунь, малый зуек и черноголовая славка. Проблемы с ГТС усугубились, как и у соседнего Старого озера, где просачивание воды топило подвалы домов на 40 см — его недавно обновили за 650 млн руб. с пластиковым дном, 850-метровым пирсом и зиплайном.

Проект Нового озера отличается от Старого: акцент на озеленение и купание, с детальной проработкой всего берега. Ранее власти связали озеро с горой Кольцо пешеходным каркасом. Реализация займет 2026–2027 годы и подарит горожанам с туристами обновленную зону отдыха площадью в десятки гектаров. Евгений Моисеев обещает скоро раскрыть идеи концепции.

Станислав Маслаков