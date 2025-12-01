В Карачаево-Черкессии осудят работника газовой службы за гибель пяти человек

В Карачаево-Черкессии направили в суд дело сотрудника газораспределительной организации, который не проверил состояние газового шланга, что привело к взрыву в жилом доме Черкесска и гибели пяти человек. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Расследование велось по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц).

По данным следствия, обвиняемый не проверил должным образом состояние полимерного газового шланга между плитой и газопроводом. При этом он составил акт о выполнении технического обслуживания в соответствии с требованиями, в результате чего произошла разгерметизация оборудования и утечка природного газа.

«В результате этого 31 октября 2024 года в квартире произошел взрыв газа с последующим частичным обрушением дома. Погибли пять человек, шестеро получили различные травмы»,— уточняется в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко