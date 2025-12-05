В Дагестане аннулировали аренду земли с неэффективными инвесторами

Правительство Дагестана расторгло договоры аренды земельных участков с тремя инвесторами — ООО «Хазар», «Трубопласт» и «Дельта» — из-за невыполнения обязательств по масштабным инвестиционным проектам. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, сейчас в 10 районах и четырех городах республики реализуется 31 инвестиционный проект общей стоимостью свыше 30 млрд руб.

«Инвестпроект должен приносить пользу для республики, быть экономически целесообразен, и все отчеты инвесторов о выполнении показателей по проектам должны соответствовать реальному положению дел», — заявил господин Абдулмуслимов.

По результатам проверки выяснилось, что компании «Хазар» и «Трубопласт» полностью прекратили работы по своим проектам. Аналогичная ситуация сложилась с ООО «Дельта», которое должно было построить туристско-развлекательный комплекс, но не достигло ни одного планового показателя.

Среди успешных проектов премьер выделил посадку суперинтенсивного сада «Анжелина» в Дербентском районе и создание центра по производству риса «Пром-рис» в Кизлярском районе от ООО «Нива». Реализуемые в республике проекты охватывают различные сферы: 12 — гостиничный бизнес и общественное питание, 7 — сельское хозяйство, 6 — обрабатывающие производства, по два — строительство и торговлю, по одному — энергетику и социально-культурную деятельность.

Константин Соловьев