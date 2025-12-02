Ученые СКФУ разрабатывают дрон-спасатель для МЧС с ИИ и автономным роем

СКФУ разрабатывает уникальный комплекс дронов для МЧС, способный в два раза ускорить обнаружение пострадавших в ЧС, сообщает пресс-служба вуза.

В основе платформы «Спасатель» лежит технология «интернета беспилотных авиационных вещей» (Internet of Drones, IoD), объединяющая рой дронов различных типов — от самолетных для охвата больших территорий до мультикоптеров для детального обследования завалов. Благодаря бортовому искусственному интеллекту, каждый дрон самостоятельно обрабатывает данные с тепловизоров и камер высокого разрешения, что позволяет в реальном времени распознавать людей, технику и оценивать повреждения.

Комплекс позволяет автоматически и без постоянного контроля оператора распределять зоны обследования и строить оптимальные маршруты. Созданный ИИ обучается распознавать объекты и прогнозировать развитие ситуации, например, направление лесного пожара. Вся собранная информация передается в облачный центр, где формируется динамическая 3D-карта района бедствия, доступная руководству спасательных операций на любом удалении. Это позволяет сократить на 30–50% время поиска пострадавших и оценки ущерба, что напрямую повышает эффективность спасательных мероприятий.

Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030» и уже поддержан Министерством науки и высшего образования РФ. Прототип самолетного БПЛА с длительностью полета свыше двух часов и дальностью до 150 км прошел успешные испытания. Сейчас ведутся активные работы по улучшению алгоритмов компьютерного зрения для точного поиска людей и техники в сложных условиях. Первые полномасштабные полевые испытания планируют провести в 2026 году совместно с региональными службами МЧС.

Разработчики делают упор на универсальность и автономность системы. Комплекс пригоден для различных чрезвычайных ситуаций: от поиска под завалами после землетрясений до мониторинга лесных пожаров, обследования затопленных территорий при наводнениях и поиска в горных районах после схода лавин и селей. Помимо поиска, дроны смогут доставлять в зону бедствия медикаменты, средства связи и продукты первой необходимости до прибытия основных спасательных сил.

СКФУ ведет переговоры с профильными ведомствами и промышленными компаниями о внедрении технологии. В дальнейшем платформа «Спасатель» может применяться не только МЧС, но и в охране труднодоступных объектов, мониторинге критической инфраструктуры и точном земледелии, что демонстрирует масштабный потенциал разработки для различных отраслей экономики и безопасности.

Станислав Маслаков