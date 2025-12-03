В Ставропольском крае утвердили проекты на 198,5 млрд рублей

В Ставропольском крае утвердили девять новых проектов, которые привлекут в регион свыше 198,5 млрд руб. и создадут более 200 рабочих мест. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития региона Антон Доронин.

Среди утвержденных инициатив — расширение регионального индустриального парка в Буденновске на 14 земельных участков. По словам господина Доронина, каждый рубль государственных средств привлекает 19,5 руб. частных инвестиций.

В Ставрополе планируют открыть семейный городской курорт вместимостью до 2 тыс. человек. В Кочубеевском округе откроют форелеводческое хозяйство с инкубационным комплексом, включающим 30 открытых бассейнов для товарной рыбы и выращивания мальков.

Пятигорск получит центр делового управления и выставочно-ярмарочной деятельности для местного машиностроительного завода. Кроме того, власти заключили договор с крупнейшим нефтехимическим предприятием края о создании дополнительных производственных мощностей. С 2021 года край заключил десять подобных соглашений на общую сумму 47 млрд руб., при этом инвесторы получили 17 млрд руб. государственной поддержки.

Два дополнительных соглашения подписали к уже действующим проектам — их участники решили увеличить мощности и объемы капитальных вложений в процессе реализации. Основной мерой поддержки новых инициатив станет предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.

