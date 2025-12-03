Владимир Владимиров прокомментировал рекордное подорожание ЖКХ на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что власти минимизируют рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году. Он выступил на пресс-конференции в Москве и подчеркнул: федеральный центр рекомендовал региону индексацию в 22%, но власти края постараются не допустить скачка платежей на 5–6 тыс. руб. Зарплаты жителей растут медленнее, поэтому регион просчитает пределы и выберет компромиссный вариант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Федеральное правительство утвердило предельные индексы роста тарифов постановлением на официальном портале правовой информации. С 1 января 2026 года вся страна увидит прибавку 1,7% из-за повышения НДС с 20% до 22%. Главный удар придется на 1 октября: Ставрополью выделили потолок 22%, что ставит его на первое место среди регионов страны, а в отдельных муниципалитетах — до 44% с учетом отклонений в 21,9%.

Региональная тарифная комиссия Ставрополья объясняет высокий потолок несколькими факторами. Во-первых, эффект низкой базы: долгие годы тарифы сдерживали ниже инфляции, теперь их догоняют до экономически обоснованного уровня. Во-вторых, инфляция и перенос индексации с июля на октябрь сконцентрировали нагрузку в один квартал.

Критическая ситуация с зарплатами работников ЖКХ усугубляет проблему. Они получают почти вдвое меньше среднекраевого уровня, что требует корректировки тарифов для удержания кадров. Кроме того, край недополучает бюджетных дотаций, а износ коммунальной инфраструктуры достигает катастрофических значений и требует инвестиций в модернизацию.

Владимир Владимиров заверил: 22% — это рекомендация, а не факт. Власти проведут точные расчеты и примут решение, которое защитит жителей от резкого роста расходов. Ранее Минэкономразвития прогнозировало средний рост по России на 9,9% в 2026 году, но для Ставрополья условия оказались жестче из-за региональных особенностей.

Станислав Маслаков