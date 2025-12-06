К открытию горнолыжного сезона зону катания на Эльбрусе увеличили до 21 километра

Сегодня, 6 декабря, на Эльбрусе состоялось Всероссийское открытие горнолыжного сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Он добавил, что накануне, впервые с 2015 года, в восточном секторе горы запустили новую зону катания: 5,2 км трасс «черного» и «красного» уровня. В итоге, общая зона катания теперь превышает 21 км.

По словам главы КБР, добраться до трасс можно на новых канатных дорогах «Баштала» и «Чиран», которые сегодня Казбек Коков осмотрел вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Они убедились, что кресельная канатка EL3 доставляет горнолыжников от станции «Мир» до стыковочной станции «Мир-2», откуда начинаются спуски. Пропускная способность — 2377 человек в час. Мощность гондольной канатной дороги EL6 чуть выше — 2400 человек в час. Десятиместные гондолы оборудованы вентиляцией и двумя системами: подогрева сидений и поглощения шума и вибрации.

По мнению главы республики, всесезонный курорт «Эльбрус» остается одним из наиболее востребованных туристических направлений для россиян — любителей активного отдыха и семейных путешествий. «Турпоток на курорты Кабардино-Балкарии за 10 месяцев 2025 года составил более 1,6 млн туристов, что на 8,7% больше аналогичного периода прошлого года», — уточнил Казбек Коков.

По данным Кавказ.РФ, курорт «Эльбрус» — один из прорывных инвестпроектов программы развития СКФО до 2030 года. На территории курорта (особой экономической зоны) свои проекты реализуют 29 резидентов. В планах — строительство 15 гостиниц. Общий объем заявленных инвестиций составляет 35,8 млрд руб.

«В следующем году на курорте начнется строительство еще четырех канатных дорог и 12 км трасс восточного сектора. Кроме того, на высоте 3900 м завершается создание нового альпинистского городка —15 жилых модулей на 68 человек. Один из них — для спасателей МЧС. Появится и современный пятиэтажный сервисный центр, где будет все необходимое для гостей, в том числе, комната матери и ребенка, медпункт»,— подытожил Казбек Коков.

Ефим Мартов