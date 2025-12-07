В КБР завершают благоустройство территории перед городским стадионом и набережной

В Кабардино-Балкарии завершают реализацию проекта «Река обнимает» по созданию общественного пространства перед городским стадионом и вдоль набережной реки Чегем. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

На территории площадью около 1,5 га формируется комплексная зона отдыха. На объекте построят спортивные площадки для командных игр, воркаут-сектор, детские игровые комплексы, а также удобные велосипедные и пешеходные маршруты. Подрядчик завершает обустройство прогулочных аллей, создание газонов и высадку растений. Проект также предусматривает установку малых архитектурных форм.

Отмечается, что для безопасности и удобства опоры линий электропередач перенесли за границы зоны. В ближайшее время начнутся работы по асфальтированию прилегающих участков, возведению въездной группы и строительству смотровой площадки.

Константин Соловьев