Замруководителя Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки

В отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Чиновник затребовал у директора коммерческой организации 3 млн руб. за прекращение дела о рекультивации земель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что октябре 2025 года фигурант узнал о нарушениях при использовании коммерческой организацией земель сельскохозяйственного назначения — в адрес организации были направлены претензии о разработке проекта рекультивации земель и уплаты в бюджет Нефтекумского округа Ставропольского края почти 24,5 млн руб. за нанесенный вред.

За прекращение контрольно-надзорных мероприятий по досудебным претензиям и непредъявление иска на возмещение нанесенного ущерба фигурант предложил директору организации передать ему 3 млн руб.

«Директор коммерческой организации сообщил о противоправной деятельности фигуранта в УФСБ России по Ставропольскому краю, после чего фигурант был задержан при получении взятки. В целях обеспечения исполнения приговора следователем СК России на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 23,5 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн