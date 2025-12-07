Главные новости за неделю 1 – 7 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении четырех беспилотников, пролетавших над Киришским районом. Жертв и разрушений после инцидента нет.

Спустя более 20 лет работы в историческом дворце купцов Елисеевых на Невском проспекте закрылся пятизвездочный отель «Талион». Гостиница считалась символом роскоши, она могла похвастать бассейном на верхнем этаже, собственным казино и интерьерами класса люкс.

Киностудия «Ленфильм» в течение полугода перейдет из федеральной собственности в собственность Петербурга. В тексте документа уточняется, что процедура передачи активов необходима для «развития кинопроизводства» в России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова в Санкт-Петербурге. Для этого преобразуют ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Санкт-Петербургский городской суд признал блогера Александра Синько виновным в убийстве активиста Виталия Иоффе и приговорил к десяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, 16 сентября 2024 Синько выхватил нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей.

Московский арбитражный суд рассматривает и уже удовлетворил ряд исков Министерства обороны РФ к петербургскому АО «НПО “Завод “Волна”» на общую сумму 173,7 млн рублей. Претензии связаны с задержками поставок в рамках государственного оборонного заказа.

По итогам ноября в РФ было зарегистрировано 4113 новых автомобилей Solaris, собранных на «Автозаводе АГР» (бывшая площадка Hyundai) в Петербурге. По информации Автостата, это второй случай, когда марке за месяц удалось реализовать в стране больше 4 тыс. автомобилей.

На совете по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга представили концепцию редевелопмента бывшей тюрьмы «Кресты», сообщили в группе компаний КВС. Она была принята единогласно. Объем инвестиций в реновацию исторического комплекса составит около 15 млрд рублей, срок реализации — пять лет.

В отношении зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) возбудили третье уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе партии. Поводом для преследования стал репост в Telegram-канале в феврале 2022 года.

Утром в субботу, 6 декабря, в небе над Ленобластью уничтожили пять БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Жителей региона сразу предупредили о возможном понижении скорости интернета. Отметим, что как и понедельник, 1 декабря, объектом нападения стал Киришский район.

Футбольный клуб «Зенит» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в заключительной игре чемпионата России в 2025 году. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счетом 2:0. Полузащитник петербургской команды Жерсон забил первый гол на 32-й минуте встречи. Спустя девять минут отрыв увеличил нападающий Педро.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, как ограбление Лувра помогло музею убрать стройгородок, оставшийся после работ на Зимней канавке. Чтобы попасть в «культурную жемчужину» Парижа, злоумышленники использовали выдвижную лестницу с грузовика. После инцидента руководство Эрмитажа показало снимки с места происшествия губернатору, после чего строители оперативно съехали.