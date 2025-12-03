Убийцу активиста Иоффе в Петербурге отправили в ИК строгого режима на 10 лет

Санкт-Петербургский городской суд признал блогера Александра Синько виновным в убийстве активиста Виталия Иоффе и приговорил к десяти годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 декабря.

По версии следствия, 16 сентября 2024 года между собеседниками, употреблявшими алкоголь в квартире дома 61 по проспекту Науки, возник конфликт. Синько выхватил нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей.

Следом злоумышленник, оставив 53-летнего Иоффе без медицинской помощи, вышел из комнаты, однако вернулся, подумав, что его соперник может быть жив. Позже криминалисты насчитали на теле убитого 131 ножевое ранение. После расправы Синько вынес из квартиры потерпевшего трусы, смартфон, джинсы, сумку, провод от зарядного устройства, ремень, четки и открытую пачку сигарет.

Похищенное имущество оценили на сумму не менее 5 тыс. рублей. Синько не раз повторял, что он учинил зверскую расправу из-за домогательств Иоффе. Затем он отказался от своих слов, подчеркнув, что отношения были исключительно дружескими. Свою вину обвиняемый признал.

