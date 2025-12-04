Продажи автомобилей Solaris в 2,4 раза превысят объем реализации прошлого года

По итогам ноября в РФ было зарегистрировано 4113 новых автомобилей Solaris, собранных на «Автозаводе АГР» (бывшая площадка Hyundai) в Петербурге. По информации Автостата, это второй случай, когда марке за месяц удалось реализовать в стране больше 4 тыс. автомобилей. Впервые это произошло в октябре, когда было зафиксировано 4028 регистраций, отмечает AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «АГР» Фото: ООО «АГР»

В общей сложности за 11 месяцев 2025 года, по статистике, в России встало на учет 31 424 новых автомобиля Solaris. Очевидно, что по итогам года марка превысит объем в 35 тыс. проданных машин, что окажется в 2,4 раза выше результата продаж бренда в 2024 году.

Общий объем реализации Solaris за два года, тем самым, составит около 50 тыс. новых автомобилей, подсчитали аналитики.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что спрос на новые отечественные автомобили в Петербурге вырос в два раза за год.

Андрей Цедрик