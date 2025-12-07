Ограбление в Лувре помогло Эрмитажу убрать стройгородок под окнами галереи Рафаэля

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции 7 декабря рассказал, как ограбление Лувра помогло музею убрать строительный городок, оставшийся после работ на Зимней канавке. Чтобы попасть в «культурную жемчужину» Парижа, злоумышленники использовали выдвижную лестницу с грузовика.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После инцидента руководство Эрмитажа показало снимки с места происшествия губернатору и прокуратуре, после чего строители оперативно съехали.

Господин Пиотровский подчеркнул, что расслабляться рано, так как есть риск, что городок разместится у другого входа в петербургский музей — со стороны набережной.

«То есть были под окнами Рафаэля, а теперь хотят под окнами к Леонардо да Винчи. Понятно, что этого произойти не должно»,— с иронией пояснил директор Эрмитажа.

Ограбление Лувра случилось 19 октября. Неизвестные проникли в галерею Апполона и похитили драгоценности французской короны на сумму около 88 млн евро. Злоумышленники до сих пор не найдены.

Андрей Маркелов