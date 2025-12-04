«Волна» столкнулась с исками Минобороны на 174 млн рублей из-за срывов оборонзаказа

Московский арбитражный суд рассматривает и уже удовлетворил ряд исков Министерства обороны РФ к петербургскому АО «НПО “Завод “Волна”» на общую сумму 173,7 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург». Претензии связаны с задержками поставок в рамках государственного оборонного заказа. В частности, по одному из контрактов на 118,5 млн рублей компания опоздала с выполнением на 1 год и 2 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Предприятие пыталось оспорить взыскание неустоек, но суд отклонил его доводы, назвав их «взаимоисключающими». В решении подчеркивается, что ссылки на международные санкции и статус единственного поставщика не освобождают «Волну» от ответственности за просрочку, факт которой сторонами не оспаривался.

Генеральный директор завода Евгений Рылов в беседе с журналистами признал наличие исков, но назвал ситуацию «стандартной». «Сейчас мало кто вовремя исполняет гособоронзаказ в связи с санкциями, сложностями закупки комплектации», — заявил он, добавив, что объем заказов и востребованность продукции предприятия остаются очень высокими.

Андрей Маркелов