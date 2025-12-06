«Зенит» оставил «Акрон» без единого гола в домашнем матче РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» 6 декабря одержал победу над «Акроном» (Тольятти) в матче Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счетом 2:0.

Полузащитник петербургской команды Жерсон забил первый гол на 32-й минуте встречи. Спустя девять минут отрыв увеличил нападающий Педро.

Второй тайм прошел без голов. Отметим, что это последний матч «Зенита» в этом году. В следующий раз футболисты выйдут на поле в феврале, чтобы сыграть с «Балтикой».

Татьяна Титаева