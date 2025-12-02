Национальный исследовательский центр судостроения создадут в Петербурге

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова в Санкт-Петербурге. Документ 2 декабря опубликовали на официальном портале правовой информации.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» преобразуют в ФГБУ «Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова» в целях «формирования технологической базы инновационной экономики, создания и развития высокотехнологического судостроительного комплекса Российской Федерации, повышения эффективности управления научными исследованиями в сфере судостроения и разработки морской техники».

Основными направлениями деятельности центра будут координация и проведение научных исследований в сфере судостроения и разработки морской техники, участие в разработке и обосновании программ судостроения. На преобразование предприятия отвели полгода.

Татьяна Титаева